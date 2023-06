Église Notre-Dame-des-Flots, Lacanau-Océan (33) Lacanau Océan – Eglise notre Dame des Flots Lacanau Lacanau Catégories d’Évènement: Gironde

Lacanau Église Notre-Dame-des-Flots, Lacanau-Océan (33) Lacanau Océan – Eglise notre Dame des Flots Lacanau, 24 juin 2023, Lacanau. Église Notre-Dame-des-Flots, Lacanau-Océan (33) Samedi 24 juin, 19h30 Lacanau Océan – Eglise notre Dame des Flots Entrée libre Dans le thème des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, une marche ponctuée par des moments de méditation aura lieu depuis le parking du Moutchico à 19h30 jusqu’à l’église Notre-Dame-des-Flots à 22h. Pour les non-marcheurs, un temps de méditation et d’échange avec le Père Jean-Michel Degorce aura lieu à 21h dans l’église.

Une bénédiction commune aura lieu à l'arrivée des marcheurs et un verre de l'amitié sera proposé.

