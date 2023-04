See Surf initie les non-voyants au surf Boulevard de la Plage, 4 juillet 2023, Lacanau.

See surf initie les non-voyants au surf

Pour un public d’enfants et d’adultes

Pour vous inscrire à cette journée, en tant que see surfeur, partenaire, bénévole ou accompagnant, suivez le lien: https://www.billetweb.fr/4eme-journee-initiation-see-surf-2023.

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 17:00:00. .

Boulevard de la Plage Lacanau Surf Club

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



See surf introduces blind people to surfing

For children and adults

To register for this day, as a see surfer, partner, volunteer or accompanying person, follow the link: https://www.billetweb.fr/4eme-journee-initiation-see-surf-2023

See surf inicia a los invidentes en el surf

Para niños y adultos

Para inscribirse en esta jornada, como see surfista, socio, voluntario o acompañante, siga el enlace: https://www.billetweb.fr/4eme-journee-initiation-see-surf-2023

See surf bringt Blinden das Surfen näher

Für Kinder und Erwachsene

Um sich als Seesurfer, Partner, Freiwilliger oder Begleitperson für diesen Tag anzumelden, folgen Sie dem Link: https://www.billetweb.fr/4eme-journee-initiation-see-surf-2023

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Médoc Atlantique