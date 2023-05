Don du sang 21 avenue Albert François, 2 juin 2023, Lacanau.

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année. Les produits sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes.

Pour que les réserves soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que les donneurs se mobilisent chaque jour.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !.

21 avenue Albert François Salle des fêtes

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Donating blood is a simple gesture of solidarity that helps treat 1 million patients each year. Blood products have a short lifespan: 42 days for red blood cells, 7 days for platelets.

In order for the reserves to be reconstituted regularly, it is therefore essential that donors mobilize themselves every day.

Share your power, give your blood!

Donar sangre es un sencillo gesto de solidaridad que ayuda a tratar a un millón de pacientes cada año. Los hemoderivados tienen una vida corta: 42 días para los glóbulos rojos y 7 días para las plaquetas.

Por tanto, para que las reservas se repongan regularmente, es esencial que los donantes se movilicen todos los días.

Comparte tu poder, dona tu sangre

Blut spenden ist eine einfache und solidarische Geste, mit der jedes Jahr 1 Million Patienten behandelt werden können. Blutprodukte haben eine kurze Lebensdauer: 42 Tage für rote Blutkörperchen, 7 Tage für Blutplättchen.

Damit die Reserven regelmäßig aufgefüllt werden können, ist es daher von entscheidender Bedeutung, dass sich die Spender jeden Tag mobilisieren.

Teilen Sie Ihre Kraft, spenden Sie Ihr Blut!

