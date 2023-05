The Toaster & DJ Set Mat Firehair 7 Rue du Maréchal Leclerc, 20 mai 2023, Lacanau.

The Toasters (New York Ska Legend) & DJ Set Mat Firehair (Washington Dead Cats) au Pub la Canaulaise

Entrée 12 Euros (réservation conseillée) avec une bière ou un soft

Gratuit moins de 13 ans

Restauration sur place

Happy Hour de 19h00 à 20h00.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . .

7 Rue du Maréchal Leclerc Pub la Canaulaise

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Toasters (New York Ska Legend) & DJ Set Mat Firehair (Washington Dead Cats) at Pub la Canaulaise

Entrance 12 Euros (reservation recommended) with a beer or soft drink

Free under 13 years old

Catering on site

Happy Hour from 7pm to 8pm

The Toasters (leyenda del ska neoyorquino) y DJ Set Mat Firehair (Washington Dead Cats) en el Pub la Canaulaise

Entrada 12 euros (se recomienda reservar) con una cerveza o refresco

Gratis menores de 13 años

Catering in situ

Happy Hour de 19:00 a 20:00

The Toasters (New York Ska Legend) & DJ Set Mat Firehair (Washington Dead Cats) im Pub la Canaulaise

Eintritt 12 Euro (Reservierung empfohlen) mit einem Bier oder Softdrink

Kostenlos unter 13 Jahren

Verpflegung vor Ort

Happy Hour von 19.00 bis 20.00 Uhr

Mise à jour le 2023-05-01 par OT Médoc Atlantique