Exposition de Peinture de Joelle De Lacanau 8 Allée de la Vergue, 19 mai 2023, Lacanau.

Venez découvrir les oeuvres de Joëlle De Lacanau, dans un environnement fleuri et arboré.

Inspiration Lacanau..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. .

8 Allée de la Vergue Jardinerie Planta Services

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the works of Joëlle De Lacanau, in a flowery and wooded environment.

Inspiration Lacanau.

Venga a descubrir las obras de Joëlle De Lacanau, en un entorno florido y arbolado.

Inspiración Lacanau.

Entdecken Sie die Werke von Joëlle De Lacanau in einer blühenden und baumbestandenen Umgebung.

Inspiration Lacanau.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Médoc Atlantique