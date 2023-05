Loto du FCMO Avenue Albert François Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Loto du FCMO Avenue Albert François, 17 mai 2023, Lacanau. Ouverture des portes à 20h

Tarif : 1 cartons 2€ / 11 cartons 20€

42 lots à gagner !

Présence de snacks sur place.

Avenue Albert François Salle des fêtes

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Doors open at 8pm

Price : 1 box 2? / 11 boxes 20?

42 prizes to win!

Snacks available on site Apertura de puertas a las 20h

Precio : 1 caja 2? / 11 cajas 20?

42 premios en juego

Snacks disponibles in situ Öffnung der Türen um 20 Uhr

Preis: 1 Karton 2? / 11 Kartons 20?

42 Preise zu gewinnen!

Snacks vor Ort Mise à jour le 2023-05-08 par OT Médoc Atlantique

