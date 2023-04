Vide-grenier organisé par 1,2,3 Soleil Place de l’Europe, 14 mai 2023, Lacanau.

L’association canaulaise 1,2,3 soleil organise son traditionnel vide-grenier sur le parvis de l’Escoure à Lacanau Océan.

Fonds entièrement reversés à l’association pour l’école Antonia Guittard.

Place de l’Europe, Lacanau, France

Place de l’Europe, Lacanau, France.

Place de l’Europe

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association 1,2,3 soleil from Lacanau organizes its traditional garage sale on the square of Escoure in Lacanau Océan.

Funds entirely transferred to the association for the Antonia Guittard school.

Place de l’Europe, Lacanau, France

La asociación 1,2,3 soleil de Lacanau organiza su tradicional venta de garaje en la plaza Escoure de Lacanau Océan.

Los fondos se destinarán íntegramente a la asociación para la escuela Antonia Guittard.

Place de l’Europe, Lacanau, Francia

Der Verein 1,2,3 soleil aus Canaul organisiert seinen traditionellen Flohmarkt auf dem Parvis de l’Escoure in Lacanau Océan.

Die Einnahmen gehen vollständig an den Verein für die Antonia-Guittard-Schule.

Place de l’Europe, Lacanau, Frankreich

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Médoc Atlantique