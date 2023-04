See Surf – Formation des bénévoles pour Initiation au surf pour mal et non-voyants Lacanau Surf CLub, 14 mai 2023, Lacanau.

See Surf a été créée à l’automne 2012 afin de faire découvrir et d’initier au surf un public de personnes en situation de handicap visuel lors de différents événements.

Pour la 2e année consécutive, See Surf démarre la saison avec une formation destinée aux bénévoles, le dimanche 14 mai.

Cette année, ce seront aussi 4 journées d’initiation, 1 journée de perfectionnement, 1 journée de sensibilisation et 2 journées de découverte d’une glisse alternative qui permettront aux déficients visuels de découvrir et d’apprécier les joies de la glisse.

Grande nouveauté 2023, des massages de récupération seront proposés au bénéfice des Seesurfeurs et des bénévoles.

Venez partager avec nous ces bons moments en vous inscrivant aux journées : https://seesurf.fr/programme-2023/

La première journée est fixée le Dimanche 14 mai 2023, de 10h à 17h, pour un public d’adolescents et d’adultes..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

Lacanau Surf CLub

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



See Surf was created in the fall of 2012 to introduce surfing to visually impaired people at various events.

For the 2nd consecutive year, See Surf starts the season with a training session for volunteers on Sunday, May 14th.

This year, 4 days of initiation, 1 day of improvement, 1 day of sensitization and 2 days of discovery of an alternative surfing will allow visually impaired people to discover and appreciate the joys of surfing.

New in 2023, recovery massages will be offered to the benefit of Seesurfers and volunteers.

Come and share these good moments with us by registering for the days: https://seesurf.fr/programme-2023/

The first day is set for Sunday, May 14, 2023, from 10am to 5pm, for teenagers and adults.

See Surf se creó en otoño de 2012 para dar a conocer el surf a personas con discapacidad visual en diversos eventos.

Por segundo año consecutivo, See Surf inicia la temporada con una sesión de formación para voluntarios el domingo 14 de mayo.

Este año, también habrá 4 días de iniciación, 1 día de perfeccionamiento, 1 día de sensibilización y 2 días de descubrimiento del surf alternativo que permitirán a las personas con discapacidad visual descubrir y apreciar las alegrías del surf.

Como novedad para 2023, se ofrecerán masajes de recuperación en beneficio de los Seesurfistas y los voluntarios.

Ven a compartir estos buenos momentos con nosotros inscribiéndote a las jornadas: https://seesurf.fr/programme-2023/

La primera jornada está fijada para el domingo 14 de mayo de 2023, de 10h a 17h, para adolescentes y adultos.

See Surf wurde im Herbst 2012 gegründet, um Menschen mit Sehbehinderungen bei verschiedenen Veranstaltungen das Surfen näher zu bringen und sie in das Surfen einzuführen.

Im zweiten Jahr in Folge startet See Surf die Saison mit einer Schulung für Freiwillige am Sonntag, den 14. Mai.

In diesem Jahr werden 4 Einführungstage, 1 Fortbildungstag, 1 Sensibilisierungstag und 2 Entdeckungstage für alternative Sportarten angeboten, um Sehbehinderten die Möglichkeit zu geben, die Freuden des Surfens zu entdecken und zu genießen.

Neu im Jahr 2023 ist das Angebot von Erholungsmassagen für Seesurfer und Freiwillige.

Melden Sie sich für diese Tage an: https://seesurf.fr/programme-2023/

Der erste Tag ist Sonntag, der 14. Mai 2023, von 10:00 bis 17:00 Uhr für Jugendliche und Erwachsene.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Médoc Atlantique