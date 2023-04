Journée de clôture des championnats de handball et portes ouvertes Allée du Collège, 13 mai 2023, Lacanau.

Après-midi de handball découverte et festive ouverte aux familles et à tous les publics avec présentation des équipes du club. Et pour finir la journée, assistez au

dernier match de championnat de l’équipe seniors, championne de Gironde et ¼ de finaliste de la coupe de France..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 22:00:00. .

Allée du Collège Gymnase de la Cousteyre

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Afternoon of handball discovery and festivities open to families and all audiences with presentation of the club teams. And to finish the day, attend the

the last championship match of the senior team, champion of Gironde and ¼ finalist of the French cup.

Tarde de descubrimiento y fiesta del balonmano abierta a las familias y al público en general con la presentación de los equipos del club. Y para terminar el día, asista al

último partido de campeonato del equipo senior, campeón de Gironda y ¼ de finalista de la Copa de Francia.

Entdeckender und festlicher Handballnachmittag, der Familien und allen anderen Besuchern offen steht und bei dem die Mannschaften des Vereins vorgestellt werden. Und zum Abschluss des Tages besuchen Sie das

letzten Meisterschaftsspiel der Seniorenmannschaft, die Meister der Gironde und ¼-Finalist im französischen Pokal ist.

