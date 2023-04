Les parcours du coeurs Avenue Albert François, 12 mai 2023, Lacanau.

L’objectif : Reconnecter chaque femme et homme avec une activité physique régulière et l’associer à la notion de plaisir. Bouger plus, c’est mettre toutes les chances de son côté pour améliorer sa qualité de vie et diminuer les risques cardiovasculaires (stress, hypertension artérielle, obésité…). C’est également prendre conscience de l’importance de pratiquer régulièrement, tous les jours de l’année !

Comment ? Marcher, courir, faire du vélo sans esprit de compétition : notre challenge est de cumuler individuellement et chacun à son rythme un maximum de kilomètres qui viendront s’ajouter au compteur global, afin d’aller tous ensemble le plus loin possible !

Mobilisons-nous et relevons ensemble ce défi pour faire battre nos cœurs !

30 mn d’activité physique par jour (Recommandations de l’OMS : 10 000 pas par jour)= 30% de réduction des risques d’accidents.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 20:00:00. .

Avenue Albert François Stade Albert François

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The objective: to reconnect every woman and man with regular physical activity and associate it with the notion of pleasure. To move more, it is to put all the chances on its side to improve its quality of life and to decrease the cardiovascular risks (stress, arterial hypertension, obesity?). It also means becoming aware of the importance of practicing regularly, every day of the year!

How can you do it? Walking, running, cycling without any competitive spirit: our challenge is to accumulate individually and each at his own pace a maximum of kilometers that will be added to the global counter, in order to go as far as possible together!

Let’s mobilize and take up this challenge together to make our hearts beat!

30 minutes of physical activity per day (WHO recommendations: 10,000 steps per day) = 30% reduction in the risk of accidents

El objetivo: volver a conectar a cada mujer y cada hombre con la actividad física regular y asociarla a la noción de placer. Moverse más es la mejor manera de mejorar la calidad de vida y reducir los riesgos cardiovasculares (estrés, hipertensión, obesidad…). También significa tomar conciencia de la importancia de hacer ejercicio regularmente, ¡todos los días del año!

¿Cómo hacerlo? Caminando, corriendo, en bicicleta, sin espíritu competitivo: nuestro reto es acumular individualmente y cada uno a su ritmo un máximo de kilómetros que se sumarán al contador global, ¡para llegar juntos lo más lejos posible!

¡Juntémonos y aceptemos este reto para hacer que nuestros corazones latan más deprisa!

30 minutos de actividad física al día (recomendaciones de la OMS: 10.000 pasos al día) = 30% de reducción del riesgo de accidentes

Das Ziel: Jede Frau und jeder Mann soll wieder mit regelmäßiger körperlicher Aktivität in Verbindung gebracht werden, die Spaß macht. Wer sich mehr bewegt, kann seine Lebensqualität verbessern und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Stress, Bluthochdruck, Fettleibigkeit usw.) senken. Außerdem wird einem bewusst, wie wichtig es ist, sich regelmäßig zu bewegen, und zwar an jedem Tag des Jahres!

Wie kann man das tun? Gehen Sie zu Fuß, laufen Sie, fahren Sie Fahrrad, ohne dabei zu konkurrieren: Unsere Herausforderung besteht darin, individuell und jeder in seinem eigenen Tempo so viele Kilometer wie möglich zu sammeln, die dem Gesamtzähler hinzugefügt werden, damit wir alle zusammen so weit wie möglich kommen!

Lassen Sie uns gemeinsam diese Herausforderung annehmen, um unsere Herzen höher schlagen zu lassen!

30 Minuten körperliche Aktivität pro Tag (WHO-Empfehlung: 10.000 Schritte pro Tag) = 30% weniger Unfallgefahr

Mise à jour le 2023-04-09 par OT Médoc Atlantique