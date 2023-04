Bienvenue à la retraite: votre bien-être, vos envies et projets, vos démarches…(1ère séance) 3 Rue de l’Aiguillonne, 10 mai 2023, Lacanau.

Profitez d’un atelier collectif de 7 séances gratuites pour vivre une retraire sereine et active! Ce programme initié et financé par la CARSAT, animé par NéoSilver en partenariat avec le CCAS de Lacanau comprend 7 séances collectives à destination des jeunes retraités (en retraite depuis moins de 2 ans). Les séances se dérouleront en toute convivialité au Pôle de l’Aiguillonne.

Inscription obligatoire, gratuit.

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 16:00:00. .

3 Rue de l’Aiguillonne

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of a collective workshop of 7 free sessions to live a serene and active retirement! This program initiated and financed by the CARSAT, animated by NéoSilver in partnership with the CCAS of Lacanau includes 7 collective sessions for young retirees (retired for less than 2 years). The sessions will take place in a friendly atmosphere at the Pôle de l’Aiguillonne.

Registration required, free of charge

¡Aproveche un taller colectivo de 7 sesiones gratuitas para vivir una jubilación serena y activa! Este programa iniciado y financiado por el CARSAT, dirigido por NéoSilver en colaboración con la CCAS de Lacanau, incluye 7 sesiones colectivas para jóvenes jubilados (jubilados desde hace menos de 2 años). Las sesiones tendrán lugar en un ambiente agradable en el Pôle de l’Aiguillonne.

Inscripción obligatoria, gratuita

Profitieren Sie von einem Gruppenworkshop mit 7 kostenlosen Sitzungen, um einen ruhigen und aktiven Ruhestand zu erleben! Dieses von der CARSAT initiierte und finanzierte Programm wird von NeoSilver in Zusammenarbeit mit dem CCAS von Lacanau durchgeführt und umfasst 7 Gruppensitzungen für junge Rentner (die seit weniger als 2 Jahren im Ruhestand sind). Die Sitzungen finden in geselliger Runde im Pôle de l’Aiguillonne statt.

Anmeldung erforderlich, kostenlos

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Médoc Atlantique