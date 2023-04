La Guyenne en Foil’ie 24 Allée du Club de Voile, 22 avril 2023, Lacanau.

Le Club de Voile Lacanau Guyenne vous invite à la première éditions de « La Guyenne en Foil’ie » !

Initiation gratuite wingfoil le matin sur réservation

Régates parcours type slalom de 13h30 à 18h30

Remise des prix 18h45

Après la compétition, stand Hot Dogs, Boisson et musique sur la plage devant le club !

Inscription 10 euros pour les licenciés et 24 euros pour les non licenciés)

GILETS / CASQUE / COMBINAISON INTÉGRALE OBLIGATOIRE!.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

24 Allée du Club de Voile

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Lacanau Guyenne Sailing Club invites you to the first edition of » La Guyenne en Foil?ie » !

Free wingfoil initiation in the morning upon reservation

Slalom regattas from 1:30 pm to 6:30 pm

Prize giving at 6:45 pm

After the competition, Hot Dogs, Drinks and music on the beach in front of the club!

Registration 10 euros for members and 24 euros for non members)

VESTS / HELMET / WETSUIT MANDATORY!

El Club Náutico de Lacanau Guyenne le invita a la primera edición de « La Guyenne en Foil?ie »

Iniciación gratuita al wingfoil por la mañana previa reserva

Regatas de eslalon de 13.30 a 18.30 horas

Entrega de premios a las 18h45

Después de la competición, perritos calientes, bebidas y música en la playa frente al club

Inscripción 10 euros para los socios y 24 euros para los no socios)

¡CHALECOS / CASCO / TRAJE DE NEOPRENO OBLIGATORIO!

Der Segelclub Lacanau Guyenne lädt Sie zur ersten Ausgabe von « La Guyenne en Foil?ie » ein!

Kostenlose Einführung in das Wingfoil am Vormittag nach vorheriger Anmeldung

Slalomregatten von 13.30 bis 18.30 Uhr

Preisverleihung 18.45 Uhr

Nach dem Wettkampf: Hot Dogs, Getränke und Musik am Strand vor dem Club!

Anmeldung 10 Euro für Lizenzierte und 24 Euro für Nichtlizenzierte)

WESTEN / HELME / GANZKÖRPERANZÜGE SIND PFLICHT!

Mise à jour le 2023-04-09 par OT Médoc Atlantique