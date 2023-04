Stage de printemps d’escalade Chemin de la Meule, 17 avril 2023, Lacanau.

L’école d’escalade ST vous attend impatiemment pour 2h d’encadrement par jour!

De quoi s’initier, s´amuser et progresser avec les copains.

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-19 . .

Chemin de la Meule ST Climbing

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The ST climbing school is waiting for you for 2 hours of supervision per day!

What to initiate, have fun and progress with friends

¡La escuela de escalada ST te espera para 2 horas de supervisión al día!

Qué iniciarse, divertirse y progresar con los amigos

Die Kletterschule ST erwartet Sie mit einer 2-stündigen Betreuung pro Tag!

So können Sie mit Ihren Freunden klettern lernen, Spaß haben und Fortschritte machen

Mise à jour le 2023-04-09 par OT Médoc Atlantique