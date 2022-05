Lacanau Contest – Functional Training Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: 33680

Lacanau Contest – Functional Training
Coach In Lacanau, 5 Allée de Jeanton, Lacanau 33680
2022-06-11, 10:00:00 – 18:00:00

Le functional training est une forme de cross fit développée par la Fédération Française de Force, avec une approche plus respectueuse des gestes en vue de limiter les blessures. Cette compétition de functional training permettra aux vainqueurs de gagner des points en vue de la sélection aux Championnats de France ! Venez participer ou encourager les athlètes de cette première édition à Lacanau !

