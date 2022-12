Lacanau Beach Handball Xperience Lacanau, 16 juin 2023, Lacanau .

Tournoi avec des matchs professionnels internationaux et, en amont du tournoi, des ateliers découvertes pour les scolaires seront organisés afin de faire connaître aux plus grands nombres cette pratique sportive en mêlant compétition et respect de l’environnement. Tous les vacanciers sont les bienvenus pour les encourager.

Ce show exceptionnel s’impose comme le second évènement sportif à dimension internationale accueilli et soutenu par la ville de Lacanau et l’office de tourisme.

