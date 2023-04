Foire du 29 août de Lacalm Lacalm, 29 août 2023, Argences en Aubrac.

Foire ancestrale de l’Aubrac qui a longtemps été une des plus importantes..

Lacalm

Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie



Ancestral fair of Aubrac which has long been one of the most important.

Feria ancestral de los Aubrac que ha sido durante mucho tiempo una de las más importantes.

Uralte Messe im Aubrac, die lange Zeit eine der wichtigsten war.

