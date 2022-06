L’Académie du Climat se mobilise pour préserver les forêts Académie du Climat, 10 juin 2022, Paris.

Du vendredi 10 juin 2022 au samedi 11 juin 2022 :

L’Académie du Climat explore le temps d’un week-end les solutions pour préserver les forêts du monde avec l’événement « Forêt Agir ». Petits et grands pourront participer à des ateliers collaboratifs, ludiques, créatifs et artisanaux et découvriront les causes de la déforestation ainsi que les solutions pour réduire son impact sur ces fragiles écosystèmes.

Source de vie, de matières premières essentielles, de savoirs ancestraux et d’émerveillement, refuge pour d’innombrables espèces végétales et animales, les forêts sont essentielles à notre planète. Si elles venaient à disparaitre, notre civilisation tout entière s’écroulerait avec elles. Aujourd’hui, elles sont plus que jamais menacées, alors que les solutions pour les préserver existent. L’Académie du Climat vous propose de les explorer ensemble le temps d’un week-end !

Programmation

Vendredi 10 juin – 4 tables rondes !

Venez à la rencontre des professionnel·le·s du secteur : fondations, ONG, chercheu·r·se·s, mécènes et entreprises. Au cours d’un cycle de conférences riches en échanges, nous aborderons ensemble la question de l’impact des projets de préservation et de restauration des forêts.

de 14 h à 15 h – Planter des arbres est-il efficace pour préserver les forêts ?

Lors de cette table ronde vous allez découvrir les leviers d’actions pour contribuer à la préservation et la restauration des forêts à travers le monde…

de 15 h 15 à 16 h 15 – Est-il vraiment possible de compenser ses émissions en plantant des arbres ?

Lors de cette table ronde vous allez découvrir les solutions pour contribuer de manière cohérente aux enjeux de la « neutralité carbone » et de la préservation des forêts, tout en évitant le #treewashing…

de 16 h 30 à 17 h 30 – Comment soutenir des projets forestiers de qualité avec un réel impact ?

Lors de cette table ronde, vous allez découvrir quels sont les critères qui doivent être pris en compte pour avoir un réel impact sur du long terme pour la préservation et la restauration des forêts…

de 17 h 30 à 18 h – Agir en mécène stratégique – Retour d’expériences de la MAVA Foundation

Afin de clôturer le cycle de conférences, la MAVA Foundation viendra partager leurs retours d’expériences en tant que fondation engagée depuis plus de 28 ans sur les enjeux de conservation…

Samedi 11 juin – 10 ateliers et 1 projection

Citoyen·ne·s, participez à notre sélection d’ateliers participatifs pour petits et grands. Découvrez les causes de la déforestation et les solutions pour réduire notre impact individuel sur les forêts. À travers des ateliers ludiques, créatifs, collaboratifs, artisanaux, mobilisez-vous pour préserver les forêts au quotidien.

Entrée libre de 14 h à 18 h

Les ateliers ludiques, artistiques et scientifiques

14 h à 18 h – Atelier de la Fresque de la Forêt – à partir de 10 ans, accompagné(e) d’un(e) adulte

La Fresque de la Forêt en version quizz est l’atelier central de l’événement afin de vous permettre de comprendre rapidement les causes et les conséquences de la déforestation.

14 h à 18 h – Atelier – Fresque participative « Les richesses de la forêt » – à partir de 2 ans

À vous de créer votre forêt et ses richesses !

Un espace de création est laissé à votre disposition pour créer une forêt collaborative. À vous de dessiner votre forêt idéale.

de 14 h à 16 h et de 16 h 30 à 18 h 30 – Atelier – Cuisinez végétal pour préserver les forêts – à partir de 9 ans

Grâce à la Fresque de la Forêt, vous passez à l’action dans votre cuisine avec des plats végétaux, gourmands, bons pour la santé et pour les forêts !

Atelier animé par L’École comestible

14 h à 18 h – Woodlab, fabriquez votre objet en bois – à partir de 10 ans, accompagné(e) d’un(e) adulte – limité à 6 participant(e)s par session – à l’atelier bricolage

Fabriquez votre bâton de randonnée pour l’été et apprenez en plus sur la gestion durable des forêts

14 h à 18 h – Atelier – L’itinéraire d’un steak haché – à partir de 10 ans, accompagné(e) d’un(e) adulte

Grâce à ce puzzle créé par l’association e-graine, découvrez le cycle de vie d’un steak haché ainsi que son impact sur l’environnement !

14 h à 18 h – Atelier – L’impact de nos déchets sur les forêts –– à partir de 10 ans, accompagné(e) d’un(e) adulte

Découvrez les produits qui produisent le plus de déchets et comment réduire notre impact sur les forêts en diminuant nos déchets.

Atelier animé par Zéro Déchet Noisy-le-Grand

14 h à 18 h – Atelier – Bichonner sa maroquinerie – à partir de 10 ans, accompagné(e) d’un(e) adulte

Quel est le lien entre le cuir et la déforestation ?

Le cuir est produit à partir de l’élevage bovin, qui peut être responsable de la déforestation.

Comment prendre soin de son sac dans la durée et ainsi limiter ses achats de produits en cuir ? L’atelier 23/11 artisan maroquinier à Paris donne ses secrets et les bons gestes pour entretenir vos sacs.

Amener votre sac en cuir (matériels d’entretien fournis)

14 h à 18 h – Atelier – FSC, à la découverte de produits issus de forêts gérées durablement – à partir de 10 ans, accompagné(e) d’un(e) adulte

L’exploitation effrénée du bois est la première cause de dégradation des forêts à travers le monde. Découvrez la diversité des produits issus d’une gestion durable des forêts.

14 h à 18 h – Atelier – Jouer pour composer une assiette zéro déforestation – à partir de 10 ans, accompagné(e) d’un(e) adulte

Avec Pik Pik Environnement, découvrez les secrets d’une alimentation respectueuse des forêts et de votre santé !

14 h à 18 h – Atelier – Créer son tableau végétal en green tag – à partir de 10 ans, accompagné(e) d’un(e) adulte

Créez votre tableau en mousse végétale et observez le pousser !

Projection

Samedi – de 16 h à 18 h – Ciné-débat – Makay, la découverte du dernier Eden

Rendez-vous à l’Académie du Climat à Paris pour voir le film « Madagascar, expédition en terre Makay », puis participer au débat « Arrêter la déforestation : oui, mais comment ? ».

Où ? à l’Académie du Climat, 2 place Baudoyer, Paris 4e – salle des fêtes (2e étage)

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

