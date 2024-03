L’ACADEMIE DES SORCIERS – L ACADEMIE DES SORCIERS LA BARROISE Bar Le Duc, vendredi 13 décembre 2024.

Oscar du meilleur spectacle de magie de France 2022, sur le thème d’HARRY POTTERNous sommes à l’aube d’une nouvelle rentrée pour « River High » l’Académie des Sorciers. Ici nous formons nos jeunes sorcières et sorciers à l’art et la pratique de la magie . Mais cette année, l’existence de l’école est menacée : le coffre des secrets a été ouvert ! Par qui et pourquoi ? Tous s’interrogent . Qu’y avait-il à l’intérieur ? Nul ne le sait . Nos Professeurs et élèves auront besoin de vous Moldus et Non Mages, pour déchiffrer les symboles et résoudre la prophétie.

Tarif : 21.00 – 26.99 euros.

Début : 2024-12-13 à 21:00

Réservez votre billet ici

LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55