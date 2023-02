L’Académie des Sorciers et le Coffre des Secrets THEATRE SEBASTOPOL, 15 octobre 2023, LILLE.

L’Académie des Sorciers et le Coffre des Secrets THEATRE SEBASTOPOL. Un spectacle à la date du 2023-10-15 à 16:00 (2023-10-15 au ). Tarif : 15.0 à 32.0 euros.

LES PROCUTIONS DU FIL ROUGE (L.2-1094825/4826) présentent : ce spectacle. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle rentrée pour « River High » l’Académie des Sorciers. Ici nous formons nos jeunes sorcières et sorciers à l’art et la pratique de la magie… Mais cette année, l’existence de l’école est menacée : Le coffre des secrets a été ouvert ! Par qui et pourquoi ? Tous s’interrogent… Qu’y avait-il à l’intérieur ? Nul ne le sait… Nos Professeurs et élèves auront besoin de vous Moldus et Non Mages, pour déchiffrer les symboles et résoudre la prophétie. Au travers de grandes illusions et de magie interactive, vous serez plongés dans l’univers de la Sorcellerie et emportés par la Magie de ce nouveau show inspiré des sorciers mais surtout de l’un des plus connus… Soyez les bienvenus valeureux Sorciers, si vous osez vous joindre à nous, vous repartirez avec des souvenirs plein la tête. Alors à vous Moldus et Non Mages, nous vous attendons. Quant à vous Sorcières et Sorciers, sortez vos baguettes et révisez vos sortilèges !Réservations PMR : 03 20 54 44 50

THEATRE SEBASTOPOL LILLE Place Sebastopol Nord

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle rentrée pour « River High » l’Académie des Sorciers. Ici nous formons nos jeunes sorcières et sorciers à l’art et la pratique de la magie… Mais cette année, l’existence de l’école est menacée : Le coffre des secrets a été ouvert ! Par qui et pourquoi ? Tous s’interrogent… Qu’y avait-il à l’intérieur ? Nul ne le sait…

Nos Professeurs et élèves auront besoin de vous Moldus et Non Mages, pour déchiffrer les symboles et résoudre la prophétie. Au travers de grandes illusions et de magie interactive, vous serez plongés dans l’univers de la Sorcellerie et emportés par la Magie de ce nouveau show inspiré des sorciers mais surtout de l’un des plus connus… Soyez les bienvenus valeureux Sorciers, si vous osez vous joindre à nous, vous repartirez avec des souvenirs plein la tête. Alors à vous Moldus et Non Mages, nous vous attendons. Quant à vous Sorcières et Sorciers, sortez vos baguettes et révisez vos sortilèges !

Réservations PMR : 03 20 54 44 50

