// L’ACADÉMIE DES MUTANTES // Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 6 mai 2022, Bordeaux.

du vendredi 6 mai au samedi 21 mai à Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux

**// L’ACADÉMIE DES MUTANTES //** **Festival de performance, musique, vidéo, danse, mode, jeu** **Du 6 au 22 mai 2022** _L’Académie des Mutantes_ est le nom de la nouvelle programmation des formes hybrides et vivantes du Capc. Afin de donner une place toute particulière à la performance, la musique, la littérature, la mode et l’image animée au sein du musée et centre d’art, _L’Académie des Mutantes_ se déploiera dans les années à venir comme un festival sans fin, se manifestant dans des temporalités variées, dans l’enceinte du Capc et au-delà de ses murs. Les artistes invitées auront pour spécificité d’opérer à la lisière de plusieurs disciplines, rendant leur identification complexe. Aussi, avec _L’Académie des Mutantes_, le Capc se fait le terrain d’expérimentations nouvelles et inattendues. Pour son lancement, _L’Académie des Mutantes_ se déploie sous la forme d’une exposition et d’un programme d’évènements qui auront lieu chaque vendredi et samedi entre le 6 et 22 mai. Les artistes invités pensent des potentiels de transformation des corps, faisant usage de la métamorphose et de l’hybridation (STASIS, Feyfey Worldwide, The Mycological Twist) ; leurs performances prennent la forme de rituels, qui font se rencontrer l’ancestral et le contemporain (Lukas Hofmann, Sgàire Wood) ; et beaucoup d’entre eux et elles amplifient les échos de l’histoire, par le biais du son (Pan Daijing, Anaïs Nganbzo) et de l’image (Astéries*, Julien Creuzet, Thomas Teurlai & Alain Damasio, Chuquimamani-Condori & Joshua Chuquimia Crampton). Le lancement de _L’Académie des Mutantes_ est aussi l’occasion de poser les bases des questions qui vont insuffler la programmation du festival sans fin : qu’est-ce que veut dire, aujourd’hui, avoir un corps, et faire corps ? Et quelles sont les possibles mutations et démutations de ces corps ? Aussi, les artistes de la programmation de _L’Académie des Mutantes_ occupent et occuperont des positions situées (en termes d’origines, genre, handicap, classe etc) sans chercher à les re-marginaliser, pour créer une véritable communauté de mutantes, en augmentation permanente. Commissariat : Cédric Fauq avec Sandra Patron & Marion Vasseur Raluy ——————————————— **// PROGRAMME //** ——————————————— ____________________ VENDREDI 6 MAI **20h-22h –** [**Performance** _**Let It Go**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/lukas-hofmann) **par Lukas Hofmann** >> Galeries rez-de-chaussée (réservation obligatoire) ____________________ SAMEDI 7 MAI **15h-16h30 –** [**Session de jeu**](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/mycological-twist) **par The Mycological Twist** >> Galeries rez-de-chaussée (réservation obligatoire) **16h30-18h –** [**Lancement de la publication** _**Gay Guerrilla : l’Histoire de Julius Eastman**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/anais-ngbanzo) **par Anaïs Ngbanzo** >> Auditorium (réservation conseillée) **20h-22h –** [**Performance** _**Let It Go**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/let-it-go-0) **par Lukas Hofmann** >> Galeries rez-de-chaussée (réservation obligatoire) ____________________ VENDREDI 13 MAI **19h-20h30 –** [**Carte blanche à Astéries***](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/carte-blanche-asteries) >> Galeries rez-de-chaussée (réservation conseillée) ____________________ SAMEDI 14 MAI Nuit européenne des musées **15h-16h30 –** [**Session de jeu**](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/mycological-twist-0) **par The Mycological Twist** >> Galeries rez-de-chaussée (réservation obligatoire) **19h-20h –** [**Session d’écoute et conversation avec Pan Daijing**](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/pan-daijing) >> Auditorium **20h30-21h –** [**Performance** _**Best Of, Bordeaux**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/stasis) **par STASIS** >> Galeries rez-de-chaussée **21h30-22h –** [**Performance** _**Transchrones**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/thomas-teurlai-alain-damasio) **par Thomas Teurlai et Alain Damasio** >> Parvis de l’Entrepôt rez-de-chaussée **22h30-23h –** [**Performance** _**Best Of, Bordeaux**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/stasis) **par STASIS** >> Galeries rez-de-chaussée **23h-23h30 –** [**Performance** _**Transchrones**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/thomas-teurlai-alain-damasio) **par Thomas Teurlai et Alain Damasio** >> Parvis de l’Entrepôt rez-de-chaussée ____________________ VENDREDI 20 MAI **19h-19h30 –** [**Performance** _**Planned Degradation in a Foreign Oubliette**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/sgaire-wood) **par Sgàire Wood** >> Galeries rez-de-chaussée (réservation conseillée) **20h-20h30 –** [**Activation de collection** _**Slowly But Surely Take Up Space**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/feyfey-worldwide) **par Feyfey Worldwide** >> Galeries rez-de-chaussée (réservation conseillée) ____________________ SAMEDI 21 MAI **15h-16h30 –** [**Session de jeu**](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/they-dig-suitable-soil-iels-creusent-dans-un-sol-approprie-1) **par The Mycological Twist** >> Galeries rez-de-chaussée (réservation obligatoire) **19h-19h30 –** [**Performance** _**Planned Degradation in a Foreign Oubliette**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/planned-degradation-foreign-oubliette-0) **par Sgàire Wood** >> Galeries rez-de-chaussée (réservation conseillée) **20h-20h30 –** [**Activation de collection** _**Slowly but Surely Take Up Space**_](http://www.capc-bordeaux.fr/agenda/feyfey-worldwide-0) **par Feyfey Worldwide** >> Galeries rez-de-chaussée (réservation conseillée) ——————————————— Informations et réservations : [[http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation)](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation) 05 56 00 81 50

Gratuit

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



