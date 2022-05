L’académie de flamenco : Calhambra Compeyre Compeyre Catégorie d’évènement: Compeyre

L’académie de flamenco : Calhambra Compeyre, 18 juin 2022, Compeyre. L’académie de flamenco : Calhambra Le Vin et I , place des Merlets Compeyre

2022-06-18 – 2022-06-18

Le Vin et I , place des Merlets Compeyre Aveyron Compeyre Calhambra ” Petite histoire du flamenco de l’Orient à l’occident ”

Samedi 18 juin, 21h à Compeyre au bar ” le vin & I ”

Réservation 06 33 53 89 63 L’Académie de flamenco présente son spectacle 2022 ! +33 6 33 53 89 63 Calhambra ” Petite histoire du flamenco de l’Orient à l’occident ”

Samedi 18 juin, 21h à Compeyre au bar ” le vin & I ”

Réservation 06 33 53 89 63 L’Académie de Flamenco de Compeyre

Le Vin et I , place des Merlets Compeyre

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Compeyre Autres Lieu Compeyre Adresse Le Vin et I , place des Merlets Ville Compeyre lieuville Le Vin et I , place des Merlets Compeyre

Compeyre Compeyre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compeyre/

L’académie de flamenco : Calhambra Compeyre 2022-06-18 was last modified: by L’académie de flamenco : Calhambra Compeyre Compeyre 18 juin 2022

Compeyre