Paris Académie d'Agriculture de France Paris L’Académie d’agriculture de France, un fonds documentaire, patrimoine pour tous Académie d’Agriculture de France Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Académie d’agriculture de France, un fonds documentaire, patrimoine pour tous Académie d’Agriculture de France, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. L’Académie d’agriculture de France, un fonds documentaire, patrimoine pour tous

le samedi 18 septembre à Académie d’Agriculture de France

Au cours d’une visite en ligne ou en présentiel, vous ferez connaissance avec l’Académie d’agriculture de France dont les travaux sont menés au service de l’agriculture, l’alimentation de chacun et l’environnement . Découvrez comment tout savoir en ligne sur son fonds documentaire de 35 000 ouvrages, son Encyclopédie en ligne qui vous informe des questions d’actualité du Vivant , ses dernières publications dont l’édition de 83 planches originales d’aquarelles sur vélins de cépages de vignes, découvertes très récemment et à paraitre en octobre : « Les Raisins de Pierre-Joseph Redouté » peintre célèbre. Voir les horaires des visites de l’Académie du samedi 18 septembre . avec possibilité de précommande de l’ouvrage de Pierre-Joseph Redouté .

Inscription nécessaire , petits groupes de visites .

Découvrez le riche patrimoine du fonds documentaire de l’Académie et tous ses accès en ligne , ses récentes publications et son beau projet à venir. Académie d’Agriculture de France 18 rue de Bellechasse 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Académie d'Agriculture de France Adresse 18 rue de Bellechasse 75007 Paris Ville Paris lieuville Académie d'Agriculture de France Paris