Atelier pêche famille Lac Vert Catus, 1 août 2023, Catus.

Catus,Lot

Découverte de différentes techniques de pêche avec prêt de matériel. Découverte des espèces de poissons présentes sur les cours eau et les plans d’eau. Sensibilisation à la protection de la nature et l’environnement.

Présentation du matériel pêche et des consignes de sécurité..

2023-08-01 09:30:00 fin : 2023-08-01 11:30:00. 12 EUR.

Lac Vert

Catus 46150 Lot Occitanie



Discovery of different fishing techniques with loan of equipment. Discovery of the fish species present in the rivers and lakes. Awareness of the protection of nature and the environment.

Presentation of fishing equipment and safety instructions.

Descubrimiento de diferentes técnicas de pesca con préstamo de material. Descubrimiento de las especies de peces presentes en los ríos y lagos. Concienciación sobre la naturaleza y la protección del medio ambiente.

Presentación del equipo de pesca e instrucciones de seguridad.

Entdeckung verschiedener Angeltechniken mit Leihgeräten. Entdeckung der Fischarten, die in den Wasserläufen und Wasserflächen vorkommen. Sensibilisierung für den Natur- und Umweltschutz.

Vorstellung der Angelausrüstung und der Sicherheitsvorschriften.

Mise à jour le 2023-07-20 par OT Cahors – Vallée du Lot