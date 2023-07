Battle royale à l’Aquapark de Catus Lac Vert Catus, 28 juillet 2023, Catus.

Catus,Lot

Première édition de la battle royale. Le principe est simple, des équipes de 4 personnes s’affrontent sur l’aquapark; le dernier joueur encore sur l’aquapark fait gagner son équipe!.

2023-07-28 18:30:00 fin : 2023-07-28 . 6 EUR.

Lac Vert

Catus 46150 Lot Occitanie



First edition of the battle royale. The principle is simple: teams of 4 compete against each other in the aquapark; the last player left in the aquapark wins his team!

Primera edición del battle royale. El principio es sencillo: equipos de 4 personas luchan en el parque acuático; ¡el último jugador que quede en el parque acuático gana su equipo!

Die erste Ausgabe des Battle Royale. Das Prinzip ist einfach: Teams aus vier Personen treten im Aquapark gegeneinander an, und der letzte Spieler, der sich noch im Aquapark befindet, gewinnt für sein Team!

Mise à jour le 2023-07-17 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie