Amicale de pêche : lâcher de truites – Samedi 10 décembre Lac Vernieres, 10 décembre 2022, Fenouillet. Amicale de pêche : lâcher de truites – Samedi 10 décembre Samedi 10 décembre, 08h00 Lac Vernieres L’amicale de pêche de Fenouillet organise des lâchers de truites Lac Vernieres 30 Chemin Du Bocage, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Si vous ne possédez pas de carte, elles sont en vente au tabac/presse de Fenouillet et à Pacific (40 €).

