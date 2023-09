Journée Robinson Lac Thèze, 3 novembre 2023, Thèze.

Thèze,Pyrénées-Atlantiques

Les journées Robinson sont des journées immersion en pleine nature, uniques. De 5 à 11 ans.

Des moments pour se reconnecter à l’essentiel, à l’authenticité, dehors, ensemble, et développer la confiance, le respect grâce à des activités natures bienveillantes et originales : chasse au trésor, sensibilisation à la Nature, land’art, construction cabane, arc & flèches, aventure, mandala nature, jeu libre, parenthèse de quiétude, retour sur soi..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 17:00:00. EUR.

Lac

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Robinson Days are unique immersion days in the heart of nature. Ages 5 to 11.

Time to reconnect with what’s essential, with authenticity, outdoors, together, and to develop trust and respect through original, caring nature activities: treasure hunts, nature awareness, land art, tree house building, bow & arrow, adventure, nature mandala, free play, a quiet interlude, self-reflection.

Los Robinson Days son jornadas únicas de inmersión en plena naturaleza. De 5 a 11 años.

Tiempo para volver a conectar con lo esencial, para ser auténticos, al aire libre, juntos, y para desarrollar la confianza y el respeto a través de actividades originales y cuidadas en la naturaleza: búsqueda del tesoro, conciencia de la naturaleza, arte de la tierra, construcción de cabañas, arco y flecha, aventura, mandala de la naturaleza, juego libre, un interludio tranquilo, autodescubrimiento.

Robinson-Tage sind einzigartige Tage, an denen du in die Natur eintauchst. Von 5 bis 11 Jahren.

Es sind Momente, in denen man sich draußen gemeinsam mit dem Wesentlichen und Authentischen verbindet und dank wohlwollender und origineller Naturaktivitäten Vertrauen und Respekt entwickelt: Schatzsuche, Naturbewusstsein, Land Art, Hüttenbau, Pfeil und Bogen, Abenteuer, Naturmandala, freies Spiel, Ruhepause, Besinnung auf sich selbst.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN