Chasse aux trésors au Lac terre d’auge Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque, 20 juillet 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Les jeunes aventuriers seront mis à contribution pour trouver le trésor du Lac !.

2023-07-20 14:00:00 fin : 2023-07-20 . .

Lac Terre d’Auge RD 48

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Young adventurers will be called upon to find the treasure of the Lake!

Los jóvenes aventureros tendrán que encontrar el tesoro del Lago

Junge Abenteurer werden gefordert, um den Schatz des Sees zu finden!

