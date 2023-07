Parcours Lacs et Rivières en Marche nordique Lac Supérieur du Vésinet Le Vésinet Catégories d’Évènement: Le Vésinet

Yvelines Parcours Lacs et Rivières en Marche nordique Lac Supérieur du Vésinet Le Vésinet, 17 septembre 2023, Le Vésinet. Parcours Lacs et Rivières en Marche nordique Dimanche 17 septembre, 10h00 Lac Supérieur du Vésinet Gratuit, sur inscription uniquement, 24 personnes maximum, bâtons de marche nordique obligatoire, bonne condition physique, déjà initié à la marche nordique, adultes majeurs Venez découvrir le parcours Lacs et Rivières commenté par un bénévole de la Société d’Initiative et de défense du Site en mode sportif avec la pratique de la Marche Nordique, encadrée par les éducateurs sportifs de la Ville.

Parcours de 2h accessible aux adultes majeurs, déjà initiés à la Marche nordique. Bâtons de marche nordique obligatoires (non fournis par la Mairie) Lac Supérieur du Vésinet lac supérieur 78110 le vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.levesinet.fr »}] Lac du Vésinet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Vésinet, Yvelines Autres Lieu Lac Supérieur du Vésinet Adresse lac supérieur 78110 le vésinet Ville Le Vésinet Departement Yvelines Age min 18 Age max 90 Lieu Ville Lac Supérieur du Vésinet Le Vésinet

