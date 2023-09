Octobre rose: randonnée pédestre Lac Saint-Pardoux-l’Ortigier, 1 octobre 2023, Saint-Pardoux-l'Ortigier.

Saint-Pardoux-l’Ortigier,Corrèze

L’association DEMAINS EN MAINS organise une RANDO dans le cadre d’Octobre ROSE, au profit de la lutte contre le cancer.

Circuit de 8 à 10 km environ.

Départ à partir de 8h30 au lac de Saint Pardoux l’Ortigier

Tarif: 5€ comprenant petit dej’ et ravitaillement.

Possibilité petite collation au retour.

TOMBOLA avec un jambon à gagner..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Lac

Saint-Pardoux-l’Ortigier 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association DEMAINS EN MAINS is organizing a RANDO as part of Octobre ROSE, in aid of the fight against cancer.

Approx. 8-10 km circuit.

Departure from 8:30 am at the Saint Pardoux l?Ortigier lake

Price: 5? including breakfast and refreshments.

Snacks available on return.

TOMBOLA with a ham to be won.

La asociación DEMAINS EN MAINS organiza un RANDO en el marco del ROSE de octubre, a beneficio de la lucha contra el cáncer.

Circuito de 8 a 10 km aproximadamente.

Salida a partir de las 8h30 en el lago de Saint Pardoux l’Ortigier

Precio: 5? incluyendo desayuno y refrescos.

Merienda disponible a la vuelta.

TOMBOLA con un jamón a ganar.

Der Verein DEMAINS EN MAINS organisiert eine RANDO im Rahmen des Rosa Oktobers zugunsten des Kampfes gegen den Krebs.

Rundgang von ca. 8 bis 10 km.

Start ab 8.30 Uhr am See von Saint Pardoux l’Ortigier

Preis: 5? inklusive Frühstück und Verpflegung.

Möglichkeit eines kleinen Snacks auf dem Rückweg.

TOMBOLA mit einem Schinken zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-09-13 par Brive Tourisme