Concert du Lac Vendredi 15 septembre, 20h30 Lac

Woodfolk – Répertoire Film américain

WoodFolk est un dérivé folk du spectacle « Woodstock Generation» qui a rempli de nombreuses salles du Sud-ouest lors des deux dernières décennies.

C’est donc cette même équipe de musiciens – à laquelle se sont jointes naturellement la voix pure et la jeunesse enthousiaste d’Eva Roger – qui s’est attelée à ce projet, hommage « multi-vocal » à la musique folk américaine. Celle-ci a pour origine la rencontre des folklores des immigrants européens avec le gospel et spirituals chantés par les esclaves pour se donner du courage. Cela s’écoute ainsi avec émotion ou peut se danser avec sourire et décontraction.

A six sur scène, sont abordés les titres phares d’artistes qui ont marqué plusieurs générations au pays de l’Oncle Sam : des Eagles à Fleetwood Mac en passant par Neil Yong, CSN, Cat Stevens, America, Joplin, Turner et bien d’autres.

Grand plaisir de partager ce voyage musical évoquant les grands espaces américains.

Dès 19h, restauration rapide sur place __assurée par l’association de foot

à 20h30 concert gratuit de l’orchestre __« Woodfolk».

Lac Avenue Lapeyrière, saint-jean saint-jean [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 67 41 »}, {« type »: « email », « value »: « projetsculturels@mairie-saintjean.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairie-saintjean.mapado.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

