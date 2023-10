Cet évènement est passé Karine Debouzie Mimesis Lac Quicampoix, à proximité du Poney Club Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Karine Debouzie Mimesis Lac Quicampoix, à proximité du Poney Club Villeneuve-d’Ascq, 2 juin 2019, Villeneuve-d'Ascq. Karine Debouzie Mimesis 2 juin – 15 juillet 2019 Lac Quicampoix, à proximité du Poney Club Inauguration le 2 juin à 16h30 Mimésis est une sculpture dont les formes arrondies contrastent avecla froideur et la rigidité du matériau qui la compose, l’aluminium. Par ses reflets, sur elle et dans l’eau, elle interroge la relation intérieur / extérieur. Au départ de la Plaine Canteleu à Villeneuve d’Ascq. Lac Quicampoix, à proximité du Poney Club Avenue de Canteleu, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-02T16:30:00+02:00 – 2019-06-03T06:00:00+02:00

2019-07-15T06:00:00+02:00 – 2019-07-16T06:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Lac Quicampoix, à proximité du Poney Club Adresse Avenue de Canteleu, 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Lac Quicampoix, à proximité du Poney Club Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.63554;3.144783

Lac Quicampoix, à proximité du Poney Club Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/