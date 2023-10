Conférence – La résistance dans le Sud-Ouest du département Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places, 14 octobre 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

La résistance dans le Sud-Ouset du département, dans le triangle Cussac – Aixe-sur-Vienne – Saint-Yrieix-la-Perche.

Conférence organisée par l’Association Patrimoines et Cultures de Saint-Hilaire-les-Places et animée par Jean-François Nys, professeur émérite de l’université de Limoges.

1941 : les premiers résistants.

1942 : 3 courants s’organisent : les Francs-Tireurs / les partisans français et les militaires démobilisés.

1943 : la création du Service du Travail Obligatoire.

1944 : création des Forces Françaises de l’Intérieur..

Lac Plaisance Salle polyvalente

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Resistance in the South-West of the department, in the triangle Cussac – Aixe-sur-Vienne – Saint-Yrieix-la-Perche.

Conference organized by the Association Patrimoines et Cultures de Saint-Hilaire-les-Places and hosted by Jean-François Nys, Professor Emeritus at the University of Limoges.

1941: the first resistance fighters.

1942: 3 currents organized: Francs-Tireurs / French partisans and demobilized soldiers.

1943: creation of the Obligatory Labor Service.

1944: creation of the Forces Françaises de l’Intérieur.

La Resistencia en el suroeste del departamento, en el triángulo Cussac – Aixe-sur-Vienne – Saint-Yrieix-la-Perche.

Organizada por la Asociación Patrimoines et Cultures de Saint-Hilaire-les-Places y dirigida por Jean-François Nys, profesor emérito de la Universidad de Limoges.

1941: primeros resistentes.

1942: organización de 3 corrientes: los Francs-Tireurs / partisanos franceses y los soldados desmovilizados.

1943: creación del Servicio de Trabajo Obligatorio.

1944: creación de las Forces Françaises de l’Intérieur.

Der Widerstand im Südwesten des Departements, im Dreieck Cussac – Aixe-sur-Vienne – Saint-Yrieix-la-Perche.

Konferenz, organisiert von der Association Patrimoines et Cultures de Saint-Hilaire-les-Places und moderiert von Jean-François Nys, emeritierter Professor der Universität Limoges.

1941: Die ersten Widerstandskämpfer.

1942: 3 Strömungen organisieren sich: die Francs-Tireurs / die französischen Partisanen und die demobilisierten Soldaten.

1943: Die Gründung des Service du Travail Obligatoire.

1944: Gründung der Forces Françaises de l’Intérieur (Französische Streitkräfte des Inneren).

