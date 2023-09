4ème édition : Pump Party Tour Lac Mousseau Avoine, 23 septembre 2023, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

La journée sera composée de séances d’initiation, d’épreuves compétitives destinées au vélo et à la glisse urbaine et des animations. L’objectif : promouvoir l’usage des pumptracks et réunir toute la famille autour d’un seul et même lieu, peu importe le niveau, la pratique, l’âge….

Samedi 2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 19:30:00. .

Lac Mousseau

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The day will be made up of introductory sessions, competitive events for cycling and urban sliding, and entertainment. The aim is to promote the use of pumptracks and bring the whole family together in the same place, whatever their level, ability or age?

La jornada consistirá en sesiones introductorias, pruebas competitivas de ciclismo y deslizamiento urbano, y entretenimiento. El objetivo es promover el uso de los pumptracks y reunir a toda la familia en un mismo lugar, sea cual sea su nivel, habilidad o edad..

Der Tag besteht aus Einführungsveranstaltungen, Wettkämpfen für Fahrrad- und Stadtrutschen und Animationen. Ziel ist es, die Nutzung von Pumptracks zu fördern und die ganze Familie an einem Ort zusammenzubringen, unabhängig von Niveau, Sportart oder Alter

Mise à jour le 2023-09-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme