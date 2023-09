Dans la peau d’un p’tit aventurier, avec Dans le Chapeau d’Olivier Lac Mazerolles, 11 octobre 2023, Mazerolles.

Mazerolles,Pyrénées-Atlantiques

Offrez de l’oxygène à vos enfants. Pars avec nous à l’aventure au lac de Mazerolles. Apprends les rudiments de la vie en pleine nature à travers une chasse au trésor, la construction d’une cabane, la fabrication d’un arc et de ses flèches. L’occasion de découvrir la faune et la flore locales, d’utiliser un couteau en toute sécurité, à faire du feu…

Mais aussi de dépasser ses propres limites, d’apprendre plus sur soi et sa nature et d’oser aller vers l’inconnu.

Pour les enfants de 5 à 11/12 ans..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 17:00:00. EUR.

Lac

Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Give your children oxygen. Join us for an adventure at Lac de Mazerolles. Learn the rudiments of life in the wilderness on a treasure hunt, build a hut and make a bow and arrow. Discover the local flora and fauna, learn how to use a knife safely, build a fire?

But it’s also a chance to go beyond your own limits, to learn more about yourself and nature, and to dare to step out into the unknown.

For children aged 5 to 11/12.

Dé oxígeno a sus hijos. Ven con nosotros de aventura al lago Mazerolles. Aprenda las bases de la vida al aire libre en una búsqueda del tesoro, construya una cabaña y fabrique un arco y una flecha. Descubre la flora y la fauna locales, aprende a utilizar un cuchillo con seguridad, haz una hoguera..

Pero también es una oportunidad de ir más allá de tus propios límites, de aprender más sobre ti mismo y sobre la naturaleza, y de atreverte a dar un paso hacia lo desconocido.

Para niños de 5 a 11/12 años.

Biete deinen Kindern Sauerstoff an. Begib dich mit uns auf ein Abenteuer am See von Mazerolles. Lerne die Grundlagen des Lebens in der Natur durch eine Schatzsuche, den Bau einer Hütte und die Herstellung eines Bogens und seiner Pfeile. Die Gelegenheit, die lokale Fauna und Flora zu entdecken, ein Messer sicher zu benutzen, Feuer zu machen?

Aber auch, seine eigenen Grenzen zu überschreiten, mehr über sich selbst und die Natur zu lernen und sich ins Unbekannte zu wagen.

Für Kinder von 5 bis 11/12 Jahren.

