Wi Splash Lac Les Mazures, 12 juillet 2023, Les Mazures.

Les Mazures,Ardennes

Bienvenue à l’aqua parc du lac des Vieilles Forges. Wi Splash est un parc gonflables aquatiques. Notre aire de jeux aquatiques est adaptée à toute la famille. Accessible dès 7 ans, accompagné d’un adulte, notre parc aquatique est placé sous la surveillance de nos sauveteurs expérimentés. Ils veillent au bon déroulement de votre session pour vous amuser en toute sécurité. Equipé de votre gilet(obligatoire), vous bénéficiez d’un briefing « sécurité » avant de vous lancer à l’assaut du parcours ! de 11h à 19h dernier départ 18h. Présentez vous 15 minutes avant votre session..

Lac

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



Welcome to the aqua park of the Lac des Vieilles Forges. Wi Splash is an inflatable water park. Our water playground is suitable for the whole family. Accessible from 7 years old, accompanied by an adult, our water park is under the supervision of our experienced lifeguards. They will make sure that your session runs smoothly and that you have fun in complete safety. Equipped with your life jacket (mandatory), you will receive a « safety » briefing before you set off on the assault course! from 11am to 7pm last departure 6pm. Show up 15 minutes before your session.

Bienvenido al parque acuático del Lac des Vieilles Forges. Wi Splash es un parque acuático hinchable. Nuestro parque acuático es apto para toda la familia. Accesible a partir de 7 años, acompañado de un adulto, nuestro parque acuático está bajo la supervisión de nuestros experimentados socorristas. Ellos se encargarán de que su sesión se desarrolle sin problemas y de que se divierta con total seguridad. Equipados con su chaleco salvavidas (obligatorio), recibirán un briefing de « seguridad » antes de lanzarse a la aventura. De 11:00 a 19:00 h, última salida a las 18:00 h. Llegue 15 minutos antes de la sesión.

Willkommen im Aquapark am Lac des Vieilles Forges. Wi Splash ist ein aufblasbarer Wasserpark. Unser Wasserspielplatz ist für die ganze Familie geeignet. Unser Wasserpark ist ab 7 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen zugänglich und wird von unseren erfahrenen Rettungsschwimmern beaufsichtigt. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Sitzung, damit Sie sich in aller Sicherheit amüsieren können. Mit Ihrer Schwimmweste (obligatorisch) erhalten Sie ein Sicherheitsbriefing, bevor Sie sich auf den Parcours stürzen! Von 11 bis 19 Uhr letzter Start 18 Uhr. Bitte finden Sie sich 15 Minuten vor Ihrem Termin ein.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme