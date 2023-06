Course solidaire Lac Lamartine Roques Roques Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Roques Course solidaire Lac Lamartine Roques, 24 juin 2023, Roques. Course solidaire Samedi 24 juin, 10h00 Lac Lamartine Tarif : 2€ (0-14 ans) / 5€ (à partir de 14 ans) Samedi 24 juin, viens courir pour les enfants ! Activité sportive familiale ouverte à tous DÉFI SPORTIF COLLECTIF pour les associations HÔPITAL SOURIRE & 1 ENFANT PAR LA MAIN Rendez-vous à 10h – Lac Lamartine

Départ enfant : 10h15 / Départ adulte : 10h30 250 km au total ( Parcours : 2,5km min./5 km /10 km) INSCRIPTIONS : avant le 20 juin : espace-jeunesse@mairie-roques.fr

directement sur place Tarif : 2€ (0-14 ans) / 5€ (à partir de 14 ans) L’intégralité des recettes sera reversée aux associations Organisé par le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville de Roques Partenaire : Conseil Départemental Lac Lamartine lac lamartine Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « espace-jeunesse@mairie-roques.fr »}] [{« link »: « mailto:espace-jeunesse@mairie-roques.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T13:00:00+02:00

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Roques Autres Lieu Lac Lamartine Adresse lac lamartine Roques Ville Roques Departement Haute-Garonne Lieu Ville Lac Lamartine Roques

Lac Lamartine Roques Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roques/

Course solidaire Lac Lamartine Roques 2023-06-24 was last modified: by Course solidaire Lac Lamartine Roques Lac Lamartine Roques 24 juin 2023