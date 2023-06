Aventure Mimizan 2023 lac et ocean mimizan Mimizan Mimizan Catégories d’Évènement: Landes

Aventure Mimizan 2023
7 – 11 août
lac et ocean mimizan
Mimizan

Le séjour et activités proposées s'inscrivent dans les thématiques dominantes suivantes :

– l’environnement et la protection de la nature

– les activités physiques et sportives de pleine nature

L' équipe pédagogique sera particulièrement attentive aux notions de vie collective et à la sensibilisation à l'environnement. L'éducation des jeunes à travers des séjours éducatifs de vacances doit permettre de favoriser la citoyenneté et toutes les formes de constructions collectives.

2023-08-07T08:30:00+02:00 – 2023-08-07T18:00:00+02:00

