Exposition Anaïs Touchot, J’y laisserai ma vieille peau Lac du trémelin Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition Anaïs Touchot, J’y laisserai ma vieille peau Lac du trémelin, 5 juillet 2019 18:30, . 5 juillet – 25 août 2019 Sur place Entrée libre culture@montfortcommunaute.bzh, 02 99 09 77 29 Exposition du 5 juillet au 25 août 2019 du mardi au dimanche de 14h à 18h (fermé les jours fériés). Vernissage le vendredi 5 juillet à 18h30. Performance RELAX en Peignoir le samedi 6 juillet à 14h30 « Adepte de la récupération et du recyclage, Anaïs Touchot puise dans l’ordinaire et l’existant la matière de ses réalisations. Ainsi les matériaux qu’elle emploie (le bois notamment) se plient-ils à la répétition du geste, pour faire, défaire puis refaire dans une dynamique de renouvellement continu, dans un acte de performance revendiqué ». * La pratique artistique d’Anaïs Touchot est contextuelle, elle conçoit ses expositions en fonction des particularités des endroits où elle est invitée. Après la salle de musculation artistique, Universidad del Amor, et le centre de bien-être et de relaxation alternatif, Karma, Anaïs Touchot transforme L’aparté en centre de cure thermale. Le paysage de Trémelin, son étang, sa forêt, renvoie à ces endroits où l’on se rend pour se ressourcer. L’exposition est construite autour d’un bar à eau, lieu de rassemblement collectif et de détente individuelle par excellence. Dans l’absurdité que l’eau du lac de Trémelin pourrait être gage d’une promesse de jeunesse éternelle ou de santé. Autour de ce bar rayonnent un ensemble de sculptures thermales qui reproduisent des appareils de soin aux formes parfois étranges, une sorte de machinerie surréaliste sortie d’un possible futur. Les œuvres d’Anaïs Touchot accordent au corps une place singulière, celui de l’artiste dans l’action comme celui du spectateur convié à une forme de participation. L’artiste, en duo avec Vincent Malassis, invite le public à participer à une performance collective, Relax en Peignoir. Une séance d’aquagym sans piscine, en plein air, le 6 juillet à 14h30. L’exposition peut se lire comme révélatrice d’une société de plus en plus à recherche de bien-être, où elle contribue autant à en construire l’imaginaire qu’elle en est le produit. * Extrait d’un texte de Morgane Estève. Lac du trémelin Lac du Trémelin, Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine vendredi 5 juillet 2019 – 18h30 à 21h00

samedi 6 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 7 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 9 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 10 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 11 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 12 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 13 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 16 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 17 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 18 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 19 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 20 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 21 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 23 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 24 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 25 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 26 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 27 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 28 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 30 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 31 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 1er août 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 2 août 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 3 août 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 4 août 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 6 août 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 7 août 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 8 août 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 9 août 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 10 août 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 11 août 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 13 août 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 14 août 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 16 août 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 17 août 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 18 août 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 20 août 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 21 août 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 22 août 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 23 août 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 24 août 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 25 août 2019 – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 18:30 - 18:00 Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine Autres Lieu Lac du trémelin Adresse Lac du Trémelin, Iffendic lieuville Lac du trémelin Departement Ille-et-Vilaine

Lac du trémelin Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Exposition Anaïs Touchot, J’y laisserai ma vieille peau Lac du trémelin 2019-07-05 was last modified: by Exposition Anaïs Touchot, J’y laisserai ma vieille peau Lac du trémelin Lac du trémelin 5 juillet 2019 18:30 Lac du trémelin

Ille-et-Vilaine