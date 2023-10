Stage multipêche carpes et carnassiers lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière, 30 octobre 2023, Sénaillac-Latronquière.

Sénaillac-Latronquière,Lot

Lieux d’apprentissage et d’échange, ces deux jours de stage sont mis en place et animés par l’AAPPMA.

Ils ont pour but de permettre à tout pêcheur débutant de pratiquer la pêche en ayant un comportement autonome et responsable vis-à-vis de la nature, des autres usagers du milieu aquatique et de lui-même.

Durant 2 jours les jeunes pêcheurs vont se familiariser avec la pêche de la carpe et des carnassiers en bateau..

2023-10-30 09:30:00 fin : 2023-10-30 17:00:00. 75 EUR.

lac du Tolerme

Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie



A place to learn and exchange ideas, these two-day courses are organized and run by the AAPPMA.

Their aim is to enable beginner anglers to fish independently and responsibly in relation to nature, other users of the aquatic environment and themselves.

Over the course of 2 days, young anglers will learn to fish for carp and predators by boat.

Lugar de aprendizaje e intercambio de ideas, estos cursos de dos días están organizados y dirigidos por la AAPPMA.

El objetivo es capacitar a los pescadores principiantes para pescar de forma autónoma y responsable en relación con la naturaleza, los demás usuarios del medio acuático y ellos mismos.

Durante 2 días, los jóvenes pescadores aprenderán a pescar carpas y depredadores desde una embarcación.

Diese zweitägigen Kurse sind ein Ort des Lernens und des Austauschs und werden von der AAPPMA organisiert und betreut.

Sie haben zum Ziel, allen Anfängern zu ermöglichen, das Angeln mit einem autonomen und verantwortungsbewussten Verhalten gegenüber der Natur, den anderen Nutzern der aquatischen Umwelt und sich selbst auszuüben.

Während zwei Tagen werden die jungen Angler mit dem Angeln von Karpfen und Raubfischen vom Boot aus vertraut gemacht.

