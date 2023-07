LECTURE SOUS LES ARBRES Lac du Thillay Le Thillay Catégories d’Évènement: Le Thillay

Val-d'Oise LECTURE SOUS LES ARBRES Lac du Thillay Le Thillay, 10 juillet 2023, Le Thillay. LECTURE SOUS LES ARBRES Lundi 10 juillet, 15h30 Lac du Thillay GRATUIT Envie de passer un moment agréable sous les arbres et de vous divertir tout en profitant de la belle vue du lac de Le Thillay ?

Nous avons une activité parfaite pour vous !

Rejoignez-nous pour une lecture sous les arbres les 10, 17, 24 et 31 juillet de 15h30 à 17h30 au du lac de Le Thillay.

Venez en famille, entre amis ou en amoureux pour passer un bon moment en pleine nature…

Ouvert à tous. ? le 31 Juillet

? Lac de Le Thillay

⌚ de 15h30 à 17h30 ? Inscriptions et Renseignements Service Culturel :

Tél. 01 39 33 90 11 | 07 87 22 19 97 Lac du Thillay Av. Henri Dunant, 95500 Le Thillay Le Thillay 95500 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

