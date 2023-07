Mir’Asso Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne, 3 septembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux au rassemblement des associations du Pays de Lauzun. Elles vous proposent des démonstrations et des informations utiles sur les activités à pratiquer. Ouvert à tous..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 17:30:00. EUR.

Lac du Saut du Loup Saut du Loup

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come to the gathering of the associations of the Pays de Lauzun. They offer demonstrations and useful information on the activities to practice. Open to all.

Vengan todos al encuentro de las asociaciones del País de Lauzun. Ofrecerán demostraciones e información útil sobre las actividades disponibles. Abierto a todos.

Kommen Sie zahlreich zur Versammlung der Vereine des Pays de Lauzun. Sie bieten Ihnen Vorführungen und nützliche Informationen zu den Aktivitäten, die Sie ausüben können. Offen für alle.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT du Pays de Lauzun