Tournoi de tennis – adultes Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne, 5 août 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer à un tournoi de tennis ouvert à tous les adultes licenciés. Dates limites d’inscriptions pour les N-C et 4ᵉ série le 01/08 ; la 3ᵉ série le 07/08 et la 2ᵉ série le 13/08. Restauration et buvette sur place..

2023-08-05 fin : 2023-08-20 . EUR.

Lac du Saut du Loup Saut du Loup

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in a tennis tournament open to all licensed adults. Registration deadlines for N-C and 4? series on 01/08; 3? series on 07/08 and 2? series on 13/08. Catering and refreshments on site.

Ven a participar en un torneo de tenis abierto a todos los socios adultos. Los plazos de inscripción para las series N-C y 4? son el 01/08; las series 3? el 07/08 y las series 2? el 13/08. Comida y refrescos disponibles in situ.

Kommen Sie und nehmen Sie an einem Tennisturnier teil, das allen Erwachsenen mit einer Lizenz offen steht. Anmeldeschluss für die N-C und 4? Serie ist der 01/08, für die 3? Serie der 07/08 und für die 2? Serie der 13/08. Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT du Pays de Lauzun