Téléthon : Une journée à la pêche Lac du Lacot Artix, 18 novembre 2023, Artix.

Artix,Pyrénées-Atlantiques

Initiation de pêche au coup pour les plus jeunes (divers mode de pêche, montages lignes…).

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:00:00. .

Lac du Lacot

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Introduction to spearfishing for youngsters (various fishing methods, line setting…)

Iniciación a la pesca submarina para los más jóvenes (distintos métodos de pesca, montaje de líneas, etc.)

Einführung in das Angeln für die Jüngsten (verschiedene Angelarten, Schnurmontagen…)

