Grand vide-greniers du Comité des Fêtes d’Ingrandes-Sur-Vienne Dimanche 27 août, 08h00 Lac du Gros Cailloux 1,50€ le mètre linéaire (4 m minimum)

Organisé par le Comité des Fêtes d’Ingrandes-Sur-Vienne, il accueillera une nouvelle fois cette année plus d’une centaine d’exposants sur un espace enherbé de 2 hectares avec des jeux gratuits pour enfants à proximité (tyroliennes, jeux sur ressort, balançoires, terrains de pétanque, espace restauration, buvette…) et un stationnement de proximité.

Gratuit pour le public.

Grand luxe… sanitaires sur site !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Lac du Gros Cailloux 2 Rue de l'éclaine 86220 ingrandes Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T08:00:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00

vide-greniers brocante