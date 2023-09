Marche au Lac du Deiro Lac du Deiro Égletons, 30 septembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Marchons ensemble pour l’inclusion !

De 14 à 18h, au lac du Deiro, marches de 2 et 6 km organisées. Animations enfants gratuites (structure gonflables, jeux en bois, …). Buvette.

Inscriptions sur place au 06 85 24 17 99 (prix libre)..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

Lac du Deiro

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Let’s walk together for inclusion!

From 2 to 6 pm, at Lac du Deiro, 2 and 6 km walks organized. Free children’s entertainment (inflatables, wooden games, etc.). Refreshment bar.

On-site registration on 06 85 24 17 99 (free).

¡Caminemos juntos por la inclusión!

De 14.00 a 18.00 horas, en el lago de Deiro, se organizan paseos de 2 y 6 km. Animación infantil gratuita (castillos hinchables, juegos de madera, etc.). Bar.

Inscripciones in situ en el 06 85 24 17 99 (gratuitas).

Gehen wir gemeinsam für die Inklusion!

Von 14 bis 18 Uhr, am See von Deiro, organisierte Wanderungen von 2 und 6 km. Kostenlose Kinderanimation (Hüpfburg, Holzspiele, …). Getränke werden angeboten.

Anmeldungen vor Ort unter 06 85 24 17 99 (freier Preis).

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières