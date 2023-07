Mardi du lac Lac du Deiro Égletons, 1 août 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Les mardis du lac ce sont chaque mardi d’été des animations sportives et ludiques gratuites au lac du Deiro d’Egletons.

Le programme du mardi 1er août :

– Stand d’animation « Le chemin des 5 sens en FORÊT » (par le CPIE) : Venez voir, sentir, toucher, goûter et écouter la nature sur le stand du CPIE. Animation dans le cadre du label Pavillon Bleu.

– Tir à l’arc (avec la Station Sports Nature Haute-Corrèze).

Animations gratuites. De 15h à 18h..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 18:00:00. .

Lac du Deiro

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Les mardis du lac » (Tuesdays at the lake) are free sports and leisure activities held every Tuesday in summer at the Lac du Deiro in Egletons.

The program for Tuesday August 1:

– Animation stand « Le chemin des 5 sens en FORÊT » (by the CPIE): Come and see, smell, touch, taste and listen to nature at the CPIE stand. This activity is part of the Blue Flag program.

– Archery (with Station Sports Nature Haute-Corrèze).

Free activities. From 3pm to 6pm.

Todos los martes de verano, Les mardis du lac (Los martes del lago) ofrecen actividades deportivas y de ocio gratuitas en el lago de Deiro, en Egletons.

El programa del martes 1 de agosto :

– Stand de animación « Le chemin des 5 sens en FORÊT » (por el CPIE): Venga a ver, oler, tocar, saborear y escuchar la naturaleza en el stand del CPIE. Esta actividad forma parte de la iniciativa Bandera Azul.

– Tiro con arco (con la Station Sports Nature Haute-Corrèze).

Actividades gratuitas. De 15:00 a 18:00 h.

An den Dienstagen des Sees finden jeden Dienstag im Sommer kostenlose Sport- und Spielveranstaltungen am Deiro-See in Egletons statt.

Das Programm am Dienstag, den 1. August :

– Animationsstand « Le chemin des 5 sens en FORÊT » (durch das CPIE): Sehen, riechen, tasten, schmecken und hören Sie die Natur am Stand des CPIE. Animation im Rahmen des Labels « Pavillon Bleu » (Blaue Flagge).

– Bogenschießen (mit der Station Sports Nature Haute-Corrèze).

Kostenlose Animationen. Von 15 Uhr bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières