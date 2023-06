Jeudi du Causse : Spectacle burlesque avec la compagnie « Maboul Distorsion » Lac du Causse Lissac-sur-Couze, 10 août 2023, Lissac-sur-Couze.

Lissac-sur-Couze,Corrèze

Jeudi du Causse sur le Lac du Causse : Spectacle burlesque

A partir de 21h00 sur la plage des Peupliers – Gratuit !.

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 . .

Lac du Causse Plage des Peupliers

Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Jeudi du Causse on Lac du Causse: Burlesque show

From 9:00 pm on the Peupliers beach – Free!

Jeudi du Causse en el Lac du Causse: Espectáculo burlesco

A partir de las 21.00 h en la playa de los Peupliers – ¡Gratis!

Jeudi du Causse auf dem Lac du Causse: Burlesque-Show

Ab 21.00 Uhr am Strand der Pappeln – Kostenlos!

Mise à jour le 2023-06-20 par Corrèze Tourisme