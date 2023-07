Séances de Zumba sur le Lac du Causse Lac du Causse Lissac-sur-Couze, 14 juillet 2023, Lissac-sur-Couze.

Lissac-sur-Couze,Corrèze

Venez découvrir et initiez-vous à la Zumba. C’est gratuit !

Tous les dimanches à partir de 19h00 sur la plage des Peupliers..

2023-07-14 fin : 2023-08-25 20:00:00. .

Lac du Causse Plage des Peupliers

Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Zumba. It’s free!

Every Sunday from 7pm on the Peupliers beach.

Ven a descubrir Zumba. ¡Es gratis!

Todos los domingos a partir de las 19 h en la playa de los Peupliers.

Entdecken Sie Zumba und führen Sie es ein. Der Eintritt ist kostenlos!

Jeden Sonntag ab 19:00 Uhr am Strand von Les Peupliers.

Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme