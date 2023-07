Guinguette du causse : The Funcky Groove Lac du Causse Lissac-sur-Couze, 9 juillet 2023, Lissac-sur-Couze.

Lissac-sur-Couze,Corrèze

Les Guinguettes du Causse, à partir de 19h00

Tables, bancs, sont à votre disposition pour vous restaurer sur place.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . .

Lac du Causse Plage du Moulin

Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Les Guinguettes du Causse, from 19h00

Tables and benches are available for on-site refreshments

Les Guinguettes du Causse, a partir de las 19.00 h

Mesas y bancos a su disposición para comer in situ

Les Guinguettes du Causse, ab 19:00 Uhr

Tische, Bänke, stehen zu Ihrer Verfügung, um sich vor Ort zu verpflegen

