Les guinguettes du Causse – Marché festif Lac du Causse Lissac-sur-Couze Catégories d’Évènement: Corrèze

Lissac-sur-Couze Les guinguettes du Causse – Marché festif Lac du Causse Lissac-sur-Couze, 9 juillet 2023, Lissac-sur-Couze. Lissac-sur-Couze,Corrèze Les Guinguettes du Causse, marché festif au bord du lac.

Tables, bancs, sont à votre disposition pour déguster les produits des producteurs présents..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 21:00:00. .

Lac du Causse Plan d’eau

Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Marché des Producteurs de Pays festif à partir de 18h ! Rendez-vous le : Dimanche 16 juin, autour de la Collégiale St Martin Les Guinguettes du Causse, un mercado festivo junto al lago.

Hay mesas y bancos disponibles para degustar los productos de los productores presentes. Les Guinguettes du Causse, festlicher Markt am Ufer des Sees.

Tische und Bänke stehen zu Ihrer Verfügung, um die Produkte der anwesenden Produzenten zu probieren. Mise à jour le 2023-06-30 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Lissac-sur-Couze Autres Lieu Lac du Causse Adresse Lac du Causse Plan d'eau Ville Lissac-sur-Couze Departement Corrèze Lieu Ville Lac du Causse Lissac-sur-Couze

Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lissac-sur-couze/